Левашева Евдокия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти16.02.1901
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Ишков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Левашев Василий Изотов
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Чуркина Феодосия Васильева
Отец ребёнка: Левашев Василий Изотов
Рождение ребёнка
01.04.1875
Дочь: Матрена Васильева
Отец ребёнка: Левашев Василий Изотов
Смерть
16.02.1901
Причина смерти: от старости