Левашева Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашева Евдокия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

16.02.1901

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ишков Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Левашев Петр Васильев

Отец ребёнка: Левашев Василий Изотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Чуркина Феодосия Васильева

Отец ребёнка: Левашев Василий Изотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.04.1875

Дочь: Матрена Васильева

Отец ребёнка: Левашев Василий Изотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
16.02.1901
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от старости
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