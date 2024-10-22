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Климова Агафья Никифоровна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Никифор Кузьмич

Мать: Степанида Даниловна или Евдокимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Ермолай Михайлович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Климова) Христинья Ермолаевна

Отец ребёнка: Климов Ермолай Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1791

Сын: Климов Климент Ермолаевич

Отец ребёнка: Климов Ермолай Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1795

Сын: Климов Варфоломей Ермолаевич

Отец ребёнка: Климов Ермолай Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Серягина (Климова) Авдотья Ермолаевна

Отец ребёнка: Климов Ермолай Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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