Климова Агафья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Климова) Христинья Ермолаевна
Отец ребёнка: Климов Ермолай Михайлович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Климов Климент Ермолаевич
Отец ребёнка: Климов Ермолай Михайлович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Климов Варфоломей Ермолаевич
Отец ребёнка: Климов Ермолай Михайлович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Серягина (Климова) Авдотья Ермолаевна
Отец ребёнка: Климов Ермолай Михайлович
Смерть
Неизвестно