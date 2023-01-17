Куранов Петр Акимович
Место рождения
Дата рождения24.06.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1908 ст.
Отец: Куранов Аким Иванович
Мать: Куранова Раиса Ивановна
Восприемники: казак Иван Иванович Куранов и крестьянка Саратовской губернии Пелагия Николаевна Пряшникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 36 номер 84
Смерть
Неизвестно