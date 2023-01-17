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Куранов Петр Акимович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.06.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1876 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1908 ст.

Отец: Куранов Аким Иванович

Мать: Куранова Раиса Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Иван Иванович Куранов и крестьянка Саратовской губернии Пелагия Николаевна Пряшникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 36 номер 84
Смерть
Неизвестно
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