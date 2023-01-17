Нургали
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галя
Мать ребёнка: Габитова Сабира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий
Мать ребёнка: Габитова Сабира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Венера
Мать ребёнка: Габитова Сабира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габитова Сабира
Смерть
Неизвестно