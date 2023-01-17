Нургали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нургали

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Место рождения

Урмаево, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Урмаево, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галя

Мать ребёнка: Габитова Сабира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Мать ребёнка: Габитова Сабира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венера

Мать ребёнка: Габитова Сабира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габитова Сабира

Смерть
Неизвестно
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