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Макарова Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Макаров Федот Димитриев

Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: Анна Димитриева

Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Макаров Аркадий Димитриев

Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Макаров Назар Димитриев

Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Евдокия Димитриева

Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.06.1884

Сын: Макаров Петр Димитриев

Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Дарья Димитриева

Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.03.1887

Дочь: Дарья Димитриева

Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.08.1889

Дочь: Евдокия Димитриева

Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.08.1893

Дочь: Параскева Димитриева

Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.06.1896

Дочь: Агрипина Димитриева

Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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