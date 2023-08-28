Макарова Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров
Рождение ребёнка
До 1875
Дочь: Анна Димитриева
Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров
Рождение ребёнка
1876
Сын: Макаров Аркадий Димитриев
Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Евдокия Димитриева
Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров
Рождение ребёнка
29.06.1884
Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Дарья Димитриева
Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров
Рождение ребёнка
21.03.1887
Дочь: Дарья Димитриева
Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров
Рождение ребёнка
05.08.1889
Дочь: Евдокия Димитриева
Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров
Рождение ребёнка
05.08.1893
Дочь: Параскева Димитриева
Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров
Рождение ребёнка
23.06.1896
Дочь: Агрипина Димитриева
Отец ребёнка: Макаров Димитрий Егоров
Смерть
Неизвестно