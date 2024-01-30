Тимофей Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Абрам Федотовичч
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Осип Тимофеевич
Мать ребёнка: Соломонида Гавриловна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Мать ребёнка: Соломонида Гавриловна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Савостьян
Мать ребёнка: Соломонида Гавриловна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Илья Тимофеевич
Мать ребёнка: Соломонида Гавриловна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Соломонида Гавриловна
Смерть
1772