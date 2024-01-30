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Тимофей Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Абрам Федотовичч

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Осип Тимофеевич

Мать ребёнка: Соломонида Гавриловна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Мать ребёнка: Соломонида Гавриловна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Савостьян

Мать ребёнка: Соломонида Гавриловна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Соломонида Гавриловна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Соломонида Гавриловна

Смерть
1772

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