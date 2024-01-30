Соломонида Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломонида Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Осип Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Абрамович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Абрамович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Савостьян

Отец ребёнка: Тимофей Абрамович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Абрамович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Абрамович

Смерть
Неизвестно

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