Соломонида Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Осип Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Абрамович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Абрамович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Савостьян
Отец ребёнка: Тимофей Абрамович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Илья Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Абрамович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Абрамович
Смерть
Неизвестно