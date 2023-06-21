Рыженкова (Рыженкова) Полина Кузьмововна
Место рождениядер.Леоново Зубцовского р-на Калининской обл.
Дата рождения1903
Дата смерти03.10.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Рыженков Кузьма
Мать: не указана
дер.Леоново Зубцовского р-на Калининской обл.
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Рыженков (егоров) Иван Егорович
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыженков (егоров) Иван Егорович
Рождение ребёнка
01.10.1930
Дочь: Махнёва Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Рыженков (егоров) Иван Егорович
дер.Леоново Зубцовского р-на Калининской обл.
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Рыженков (егоров) Иван Егорович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Рыженков (егоров) Иван Егорович
Рождение ребёнка
17.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыженков (егоров) Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1970
Ульяново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Ульяново Тип населенного пункта: деревня. Субъект федерации: Тверская область, Зубцовский район. Координаты места. Широта: 56.199 Долгота: 35.167 Расс... Показать все