Рыженкова (Рыженкова) Полина Кузьмововна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыженкова (Рыженкова) Полина Кузьмововна

Место рождения

дер.Леоново Зубцовского р-на Калининской обл.

Дата рождения

1903

Дата смерти

03.10.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

1926 г.р.
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1930 г.р.
1934 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Рыженков Кузьма

Мать: не указана

дер.Леоново Зубцовского р-на Калининской обл.
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Рыженков (егоров) Иван Егорович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыженков (егоров) Иван Егорович

Рождение ребёнка
01.10.1930

Дочь: Махнёва Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Рыженков (егоров) Иван Егорович

дер.Леоново Зубцовского р-на Калининской обл.
Рождение ребёнка
1934

Сын: Рыженков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Рыженков (егоров) Иван Егорович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Рыженков (егоров) Иван Егорович

Рождение ребёнка
17.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыженков (егоров) Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыженков (егоров) Иван Егорович

Смерть
03.10.1970
Ульяново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Ульяново Тип населенного пункта: деревня. Субъект федерации: Тверская область, Зубцовский район. Координаты места. Широта: 56.199 Долгота: 35.167 Расс... Показать все