Соснина Клавдия Шестопалова
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Шестопалов Фрол Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.?.1872
Муж: Фомин Илья Семенович
Рождение ребёнка
18.03.1874
Дочь: Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Фомин Илья Семенович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Фомин Федор Ильич
Отец ребёнка: Фомин Илья Семенович
Рождение ребёнка
25.10.1878
Дочь: Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Фомин Илья Семенович
Бракосочетание
22.?.1878
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1882
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Соснин Николай Матвеевич
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно