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Соснина Клавдия Шестопалова

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Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Шестопалов Фрол Тимофеевич

Мать: не указана

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
06.?.1872

Муж: Фомин Илья Семенович

Рождение ребёнка
18.03.1874

Дочь: Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Фомин Илья Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Фомин Федор Ильич

Отец ребёнка: Фомин Илья Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1878

Дочь: Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Фомин Илья Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.?.1878

Муж: Соснин Николай Матвеевич

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1882

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Соснин Николай Матвеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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