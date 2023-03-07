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Соснин Николай Матвеевич

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Соснин Матвей

Мать: ?

Рождение ребёнка
18.03.1865

Сын: Соснин Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Соснина Александра Яковлевна

Бракосочетание
22.?.1878

Жена: Соснина Клавдия Шестопалова

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1882

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Соснина Клавдия Шестопалова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соснина Александра Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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