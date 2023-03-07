Соснин Николай Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Соснин Матвей
Мать: ?
Рождение ребёнка
18.03.1865
Мать ребёнка: Соснина Александра Яковлевна
Бракосочетание
22.?.1878
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1882
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Соснина Клавдия Шестопалова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно