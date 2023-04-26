Соснин Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоснин Матвей

Соснин Матвей

Место рождения

Деревня Александровка , Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Александровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Соснин Николай Матвеевич

Мать ребёнка: ?

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснин Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: ?

Деревня Александровка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно