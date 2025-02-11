Соснин Михаил Матвеевич
мужской, родился Неизвестно, Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецСоснин МатвейНеизвестно г.р.
Супруги
Соснина Пелагея ИльиничнаНеизвестно г.р.
Дети
(Соснина) Прасковья Михаиловна20.09.1864 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соснин Матвей
Мать: ?
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1864
Дочь: (Соснина) Прасковья Михаиловна
Мать ребёнка: Соснина Пелагея Ильинична
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно