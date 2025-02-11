Соснин Михаил Матвеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Соснин Михаил Матвеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Соснин МатвейНеизвестно г.р.
Супруги
Соснина Пелагея ИльиничнаНеизвестно г.р.
Дети
(Соснина) Прасковья Михаиловна20.09.1864 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соснин Матвей

Мать: ?

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соснина Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
20.09.1864

Дочь: (Соснина) Прасковья Михаиловна

Мать ребёнка: Соснина Пелагея Ильинична

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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