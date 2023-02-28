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Фомин Илья Семенович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

До 1878

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Фомин Семен Фомич

Мать: Фомина Фекла Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.?.1872

Жена: Соснина Клавдия Шестопалова

Рождение ребёнка
18.03.1874

Дочь: Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Соснина Клавдия Шестопалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Фомин Федор Ильич

Мать ребёнка: Соснина Клавдия Шестопалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1878

Дочь: Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Соснина Клавдия Шестопалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1878
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