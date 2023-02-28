Фомин Илья Семенович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиДо 1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Фомин Семен Фомич
Мать: Фомина Фекла Семеновна
Бракосочетание
06.?.1872
Рождение ребёнка
18.03.1874
Дочь: Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Соснина Клавдия Шестопалова
Рождение ребёнка
1875
Сын: Фомин Федор Ильич
Мать ребёнка: Соснина Клавдия Шестопалова
Рождение ребёнка
25.10.1878
Дочь: Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Соснина Клавдия Шестопалова
Смерть
До 1878