Ihly Anna Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ihly Anna Maria

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1705 г.р.

Дети

1717 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Ihli Jakob

Отец ребёнка: Ihli Johannes

Malsch, Ettlingen, Baden, Deutschland
Бракосочетание
Около 1728

Муж: Ihli Johannes

Malsch, Baden, Wuerttemberg, Germany
Смерть
Неизвестно
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