Бусенко (Димитрова) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1916
Дата смерти04.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бусенко Николай Акимович
Рождение ребёнка
01.04.1943
Сын: Бусенко Николай
Отец ребёнка: Бусенко Николай Акимович
Россия, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.09.1949
Сын: Бусенко Владимир
Отец ребёнка: Бусенко Николай Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1992
ст.Панфилово