Бусенко (Димитрова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусенко (Димитрова) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1916

Дата смерти

04.01.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1943 г.р.
1949 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бусенко Николай Акимович

Рождение ребёнка
01.04.1943

Сын: Бусенко Николай

Отец ребёнка: Бусенко Николай Акимович

Россия, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.09.1949

Сын: Бусенко Владимир

Отец ребёнка: Бусенко Николай Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусенко Николай Акимович

Смерть
04.01.1992
ст.Панфилово