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Домченко Михаил Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.08.1887 ст.

Жена: Домченко Елизавета Игнатовна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Запись о бракосочетании сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1887 ст.
На 1887 год - мещанин города Бердянска Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно
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