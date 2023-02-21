Домченко Михаил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.08.1887 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Запись о бракосочетании сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1887 ст.
На 1887 год - мещанин города Бердянска Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно