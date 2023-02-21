Домченко Елизавета Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домченко Елизавета Игнатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.08.1887 ст.

Муж: Домченко Михаил Афанасьевич

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Запись о бракосочетании сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1887 ст.
На 1887 год - крестьянка сельца Мащенки Каширского уезда Тульской губернии.
Смерть
Неизвестно
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