Градинару Кирияк Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Градинару Кирияк Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Градинару Константин

Мать: Градинару Зинаида

Рождение ребёнка
21.07.1937

Дочь: Препелица Маргарита Кирияковна

Мать ребёнка: Градинару Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Градинару Тамара Кирилловна

Мать ребёнка: Градинару Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Градинару Леонид Кириллович

Мать ребёнка: Градинару Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Градинару Владимир Кириллович

Мать ребёнка: Градинару Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Градинару Екатерина Кирилловна

Мать ребёнка: Градинару Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Градинару Мария

Смерть
Неизвестно
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