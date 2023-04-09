Градинару Кирияк Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Градинару Константин
Мать: Градинару Зинаида
Рождение ребёнка
21.07.1937
Дочь: Препелица Маргарита Кирияковна
Мать ребёнка: Градинару Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Градинару Тамара Кирилловна
Мать ребёнка: Градинару Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Градинару Леонид Кириллович
Мать ребёнка: Градинару Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Градинару Владимир Кириллович
Мать ребёнка: Градинару Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Градинару Екатерина Кирилловна
Мать ребёнка: Градинару Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Градинару Мария
Смерть
Неизвестно