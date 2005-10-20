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Бобинцева (Якутина) Зоя Ивановна
Бобинцева (Якутина) Зоя Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.12.1923
Дата смерти
20.10.2005
Пол
Женский
Отец
Якутин Иван
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1923
Отец:
Якутин Иван
Мать: не указана
Смерть
20.10.2005
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