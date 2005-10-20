Бобинцева (Якутина) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобинцева (Якутина) Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1923

Дата смерти

20.10.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
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Место
Комментарий
Рождение
28.12.1923

Отец: Якутин Иван

Мать: не указана

Смерть
20.10.2005