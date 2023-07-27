Чередова (Чередова) Ульяна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова (Чередова) Ульяна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Федосья ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1746

Сын: Чередов Гаврила Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1747

Сын: Чередов Иван Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1749

Сын: Чередов Никифор Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1752

Сын: Чередов Леонтей Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1753

Сын: Чередов Василий Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1755

Сын: Чередов Яков Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Маремьяна Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Степанов

Смерть
1787