Чередова (Чередова) Ульяна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Федосья ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1747
Сын: Чередов Иван Иванов
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1755
Сын: Чередов Яков Иванов
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Маремьяна Ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787