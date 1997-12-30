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Slobasky (Dworkin) Rose

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1913

Дата смерти

30.12.1997

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1913

Отец: Dworkin Saul (Zalman) S

Мать: Dworkin Rebecca (Gussie) Middle

Рождение ребёнка
Около 04.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Slobasky Sam

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Slobasky Sam

Похороны
30.12.1997
Novi, MI United States
Смерть
30.12.1997
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