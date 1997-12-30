Slobasky (Dworkin) Rose
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1913
Дата смерти30.12.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1913
Рождение ребёнка
Около 04.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Slobasky Sam
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Slobasky Sam
Похороны
30.12.1997
Novi, MI United States
Смерть
30.12.1997