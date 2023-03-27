Кантатов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смерти12.01.1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1850
Дочь: Соколова Серафима Михайловна
Мать ребёнка: Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Karatygina Мария Михайловна
Мать ребёнка: Анна Иосифовна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
12.01.1865