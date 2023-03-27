Кантатов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кантатов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

12.01.1865

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1850

Дочь: Соколова Серафима Михайловна

Мать ребёнка: Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Karatygina Мария Михайловна

Мать ребёнка: Анна Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
12.01.1865
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