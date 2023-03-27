Karatygina (Кантова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Karatygina (Кантова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Пол

Женский

Отец

Около 1826 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Кантатов Михаил

Мать: Анна Иосифовна

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