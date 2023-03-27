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Karatygina (Кантова) Мария Михайловна
Karatygina (Кантова) Мария Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1853
Пол
Женский
Отец
Кантатов Михаил
Около 1826 г.р.
Мать
(Kantatova) Анна Иосифовна
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец:
Кантатов Михаил
Мать:
Анна Иосифовна
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