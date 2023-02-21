Калинкина Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1895
Дата смерти07.02.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1928
Сын: Калинкин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Калинкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сюкалова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Калинкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Калинкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Калинкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Калинкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинкин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Калинкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Калинкин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1952