Калинкина Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкина Татьяна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1895

Дата смерти

07.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1928

Сын: Калинкин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Калинкин Алексей Иванович

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сюкалова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Калинкин Алексей Иванович

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Калинкин Алексей Иванович

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Калинкин Алексей Иванович

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Калинкин Алексей Иванович

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинкин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Калинкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Калинкин Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинкин Алексей Иванович

Смерть
07.02.1952
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