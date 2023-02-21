Калинкин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкин Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинкин Алексей Иванович

Мать: Калинкина Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинкина Анна Александровна

Мать ребёнка: Калинкина Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинкин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Калинкина Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинкина Лидия

Смерть
Неизвестно
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