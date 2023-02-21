Калинкин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинкина Анна Александровна
Мать ребёнка: Калинкина Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинкин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Калинкина Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинкина Лидия
Смерть
Неизвестно