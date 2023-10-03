Жарина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Жаринов Данила Михеев

Отец ребёнка: Жаринов Михей Гаврилов

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
20.09.1813

Сын: Жаринов Григорий Михеев

Отец ребёнка: Жаринов Михей Гаврилов

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1815

Сын: Жаринов Андрей Михеев

Отец ребёнка: Жаринов Михей Гаврилов

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
10.01.1818

Сын: Горшков Петр Михеев

Отец ребёнка: Жаринов Михей Гаврилов

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
01.05.1821

Дочь: Пелагея Михеева

Отец ребёнка: Жаринов Михей Гаврилов

Львово, Тульская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаринов Михей Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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