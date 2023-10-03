Жарина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Жаринов Михей Гаврилов
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
20.09.1813
Отец ребёнка: Жаринов Михей Гаврилов
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Жаринов Михей Гаврилов
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
10.01.1818
Сын: Горшков Петр Михеев
Отец ребёнка: Жаринов Михей Гаврилов
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
01.05.1821
Дочь: Пелагея Михеева
Отец ребёнка: Жаринов Михей Гаврилов
Львово, Тульская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно