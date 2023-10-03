Жаринов Михей Гаврилов
Место рожденияЛьвово, Тульская область, Россия
Дата рождения1788
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Жарина Анна
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
20.09.1813
Мать ребёнка: Жарина Анна
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Жарина Анна
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
10.01.1818
Сын: Горшков Петр Михеев
Мать ребёнка: Жарина Анна
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
01.05.1821
Дочь: Пелагея Михеева
Мать ребёнка: Жарина Анна
Львово, Тульская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жарина Анна
Смерть
1833
Львово, Тульская область, Россия