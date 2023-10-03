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Жаринов Михей Гаврилов

Место рождения

Львово, Тульская область, Россия

Дата рождения

1788

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Жаринов Гаврила Филиппов

Мать: Жаринова Агафья Лукьянова

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1812

Сын: Жаринов Данила Михеев

Мать ребёнка: Жарина Анна

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
20.09.1813

Сын: Жаринов Григорий Михеев

Мать ребёнка: Жарина Анна

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1815

Сын: Жаринов Андрей Михеев

Мать ребёнка: Жарина Анна

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
10.01.1818

Сын: Горшков Петр Михеев

Мать ребёнка: Жарина Анна

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
01.05.1821

Дочь: Пелагея Михеева

Мать ребёнка: Жарина Анна

Львово, Тульская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарина Анна

Смерть
1833
Львово, Тульская область, Россия
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