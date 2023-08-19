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Андреянова Дарья Матвеевна

Место рождения

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Андреянов Матвей Павлович

Мать: Анна Алексеевна

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.01.1839 ст.

Муж: Губин Сергей Данилович

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1842 ст.

Сын: Губин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Губин Сергей Данилович

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.01.1847 ст.

Сын: Губин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Губин Сергей Данилович

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно