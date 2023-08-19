Андреянова Дарья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Андреянов Матвей Павлович
Мать: Анна Алексеевна
Бракосочетание
22.01.1839 ст.
Рождение ребёнка
04.01.1842 ст.
Отец ребёнка: Губин Сергей Данилович
Рождение ребёнка
05.01.1847 ст.
Сын: Губин Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Губин Сергей Данилович
Смерть
Неизвестно