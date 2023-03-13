Батанина Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1928
Дочь: Севастьянова Нина
Отец ребёнка: Батанинъ Максимъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батанинъ Максимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батанин Геннадий
Отец ребёнка: Батанинъ Максимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батанинъ Максимъ