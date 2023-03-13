Батанина Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатанина Елизавета Григорьевна

Батанина Елизавета Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1928

Дочь: Севастьянова Нина

Отец ребёнка: Батанинъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батанинъ Максимъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батанин Геннадий

Отец ребёнка: Батанинъ Максимъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батанинъ Максимъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close