Поповъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Поповъ Сергей
Мать ребёнка: Попова Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Попова Дарья Максимова
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Дарья Максимова