Попова Дарья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Дарья Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Поповъ Сергей

Отец ребёнка: Поповъ Алексей

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Поповъ Алексей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поповъ Алексей

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