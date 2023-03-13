Попова Дарья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Поповъ Сергей
Отец ребёнка: Поповъ Алексей
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Поповъ Алексей
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поповъ Алексей