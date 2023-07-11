Юрова Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1945
Рождение ребёнка
14.08.1963
Дочь: Юрова Марина Валентиновна
Отец ребёнка: Юров Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
04.10.1964
Отец ребёнка: Юров Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
16.10.1966
Дочь: Абрамова Светлана Валентиновна
Отец ребёнка: Юров Валентин Михайлович
Смерть
Неизвестно