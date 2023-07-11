Юрова Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрова Евгения Михайловна

Юрова Евгения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1945

Отец: Трофимов Михаил Дмитриевич

Мать: Трофимова Мария Павловна

Рождение ребёнка
14.08.1963

Дочь: Юрова Марина Валентиновна

Отец ребёнка: Юров Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
04.10.1964

Сын: Юров Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Юров Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
16.10.1966

Дочь: Абрамова Светлана Валентиновна

Отец ребёнка: Юров Валентин Михайлович

Смерть
Неизвестно