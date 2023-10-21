Климачёв Николай Сергеевич
Место рожденияВесёлое, Каланчагского района, Херсонесской области, Крым
Дата рождения31.08.1924
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1924
Весёлое, Каланчагского района, Херсонесской области, Крым
Бракосочетание
10.10.1951
Жена: Климачева Вера Макаровна
с.Стальное Крым
Рождение ребёнка
09.12.1952
Дочь: Бородулина Хараджиева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Климачева Вера Макаровна
село Стальное, Джанкойский р-н, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Климачева Вера Макаровна
Смерть
1961