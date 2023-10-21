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Климачёв Николай Сергеевич

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Место рождения

Весёлое, Каланчагского района, Херсонесской области, Крым

Дата рождения

31.08.1924

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1924

Отец: Климачёв Сергей Иванович

Мать: Климачёва Матрёна Филипповна

Весёлое, Каланчагского района, Херсонесской области, Крым
Бракосочетание
10.10.1951

Жена: Климачева Вера Макаровна

с.Стальное Крым
Рождение ребёнка
09.12.1952

Дочь: Бородулина Хараджиева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Климачева Вера Макаровна

село Стальное, Джанкойский р-н, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Климачева Вера Макаровна

Смерть
1961
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