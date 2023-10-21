Климачёва (Коваленко) Матрёна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1904
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1904
Отец: Коваленко Филипп
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
31.08.1924
Сын: Климачёв Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Климачёв Сергей Иванович
Весёлое, Каланчагского района, Херсонесской области, Крым
Рождение ребёнка
1939
Сын: Климачёв Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Климачёв Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974
Стальное, Крым, Украина
Похороны
Неизвестно
Стальное, Крым, Украина