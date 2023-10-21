Климачёва (Коваленко) Матрёна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климачёва (Коваленко) Матрёна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1904

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1904

Отец: Коваленко Филипп

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
31.08.1924

Сын: Климачёв Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Климачёв Сергей Иванович

Весёлое, Каланчагского района, Херсонесской области, Крым
Рождение ребёнка
1939

Сын: Климачёв Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Климачёв Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климачёв Сергей Иванович

Смерть
1974
Стальное, Крым, Украина
Похороны
Неизвестно
Стальное, Крым, Украина
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