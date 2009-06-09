Поступайло (Моргун Моргунова) Людмила Яковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поступайло (Моргун Моргунова) Людмила Яковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1936

Дата смерти

09.06.2009

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1936

Отец: Моргун Моргунов Яков Калинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1965

Дочь: Шарудило Светлана Станиславовна

Отец ребёнка: Пуступайло Станислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуступайло Станислав

Смерть
09.06.2009