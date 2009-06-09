Поступайло (Моргун Моргунова) Людмила Яковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1936
Дата смерти09.06.2009
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1936
Отец: Моргун Моргунов Яков Калинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1965
Дочь: Шарудило Светлана Станиславовна
Отец ребёнка: Пуступайло Станислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пуступайло Станислав
Смерть
09.06.2009