Закружный Дмитрий Филимонович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Закружный Филимон Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1886
Сын: Закружный Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Закружная Акилина Гавриловна
Рождение ребёнка
29.08.1889
Сын: Закружный Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Закружная Акилина Гавриловна
Рождение ребёнка
02.02.1896
Дочь: Закружная Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Закружная Акилина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно