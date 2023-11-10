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Закружный Дмитрий Филимонович

Место рождения

Владимировка, Чернігівська область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Закружный Филимон Павлович

Мать: не указана

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1886

Сын: Закружный Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Закружная Акилина Гавриловна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1889

Сын: Закружный Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Закружная Акилина Гавриловна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.02.1896

Дочь: Закружная Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Закружная Акилина Гавриловна

Владимировка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закружная Акилина Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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