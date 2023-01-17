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Воздвиженский Павел Васильевич

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Место рождения

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

24.08.1893

Дата смерти

28.04.1920

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1893

Отец: Воздвиженский Василий Яковлевич

Мать: не указана

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Военная служба
С 1914
Реабилитация осужденного
09.11.2001
Образование
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Казанское военное училище
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Подпоручик
Смерть
28.04.1920
Расстрелян
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