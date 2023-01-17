Воздвиженский Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.08.1893
Дата смерти28.04.1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1893
Отец: Воздвиженский Василий Яковлевич
Мать: не указана
Военная служба
С 1914
Реабилитация осужденного
09.11.2001
Образование
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Казанское военное училище
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Подпоручик
Смерть
28.04.1920
Расстрелян