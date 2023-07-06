Мартьянов Федор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Мартьянов Матвей Мартьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1892
Жена: скрыто настройками приватности
Дидиловка, Сменцевская волость, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Сергей Федорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно