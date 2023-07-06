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Мартьянов Федор Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Мартьянов Матвей Мартьянович

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.1892

Жена: скрыто настройками приватности

Дидиловка, Сменцевская волость, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Сергей Федорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно