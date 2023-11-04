Васильева Светлана Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.?.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.?.1960
Рождение ребёнка
07.01.1986
Дочь: Лозукова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Лозуков Юрий Витальевич
Рождение ребёнка
21.11.1989
Дочь: Лозукова Юлия Юрьевна
Отец ребёнка: Лозуков Юрий Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край