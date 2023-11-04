Васильева Светлана Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Светлана Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.?.1960

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.?.1960

Отец: Соловьев Зиновий Васильевич

Мать: Емельянова Софья Емельяновна

Рождение ребёнка
07.01.1986

Дочь: Лозукова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Лозуков Юрий Витальевич

Рождение ребёнка
21.11.1989

Дочь: Лозукова Юлия Юрьевна

Отец ребёнка: Лозуков Юрий Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лозуков Юрий Витальевич

Место жительства
Неизвестно
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
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