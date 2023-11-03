Емельянова Софья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1952
Сын: Васильев Виталий Зиновьевич
Отец ребёнка: Соловьев Зиновий Васильевич
Рождение ребёнка
1955
Сын: Васильев Радик Зиновьевич
Отец ребёнка: Соловьев Зиновий Васильевич
Рождение ребёнка
08.08.1956
Дочь: Васильева Ирина Зиновьевна
Отец ребёнка: Соловьев Зиновий Васильевич
Рождение ребёнка
?.09.1957
Сын: Васильев Владимир Зиновьевич
Отец ребёнка: Соловьев Зиновий Васильевич
Рождение ребёнка
01.?.1960
Дочь: Васильева Светлана Зиновьевна
Отец ребёнка: Соловьев Зиновий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно