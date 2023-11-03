Емельянова Софья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Софья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1952

Сын: Васильев Виталий Зиновьевич

Отец ребёнка: Соловьев Зиновий Васильевич

Рождение ребёнка
1955

Сын: Васильев Радик Зиновьевич

Отец ребёнка: Соловьев Зиновий Васильевич

Рождение ребёнка
08.08.1956

Дочь: Васильева Ирина Зиновьевна

Отец ребёнка: Соловьев Зиновий Васильевич

Рождение ребёнка
?.09.1957

Сын: Васильев Владимир Зиновьевич

Отец ребёнка: Соловьев Зиновий Васильевич

Рождение ребёнка
01.?.1960

Дочь: Васильева Светлана Зиновьевна

Отец ребёнка: Соловьев Зиновий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Зиновий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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