Буколов Прохор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Желтякова Васса Прохоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жижикина Наталья Прохоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно