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Шерварли Мария Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1892

Дочь: Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Шерварли Антон Дмитриевич

ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1892г.,лист-164,зап.-45
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Шерварли Антон Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.07.1897

Дочь: Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Шерварли Антон Дмитриевич

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1897г.,лист-13,зап.-43
Рождение ребёнка
26.10.1899

Дочь: София Антоновна

Отец ребёнка: Шерварли Антон Дмитриевич

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-128,зап.-61
Рождение ребёнка
13.03.1902

Сын: Шерварли Алексей Антонович

Отец ребёнка: Шерварли Антон Дмитриевич

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-70,зап.-16
Смерть
Неизвестно