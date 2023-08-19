Шерварли Мария Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1892
Дочь: Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Шерварли Антон Дмитриевич
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1892г.,лист-164,зап.-45
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Шерварли Антон Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.07.1897
Дочь: Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Шерварли Антон Дмитриевич
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1897г.,лист-13,зап.-43
Рождение ребёнка
26.10.1899
Дочь: София Антоновна
Отец ребёнка: Шерварли Антон Дмитриевич
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-128,зап.-61
Рождение ребёнка
13.03.1902
Сын: Шерварли Алексей Антонович
Отец ребёнка: Шерварли Антон Дмитриевич
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-70,зап.-16
Смерть
Неизвестно