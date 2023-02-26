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Корольков Лукьян Михайлов

Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

До 1890

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Корольков Михаил Стефанов

Мать: Королькова Анна Иванова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
26.10.1847

Жена: Королькова Евдокия Васильева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1857

Дочь: Анисья Лукьянова

Мать ребёнка: Королькова Евдокия Максимова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1862

Дочь: Евдокия Лукьянова

Мать ребёнка: Королькова Евдокия Васильева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1865

Дочь: Мавра Лукьянова

Мать ребёнка: Королькова Евдокия Васильева

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
27.07.1874

Сын: Корольков Антоний Лукьянов

Мать ребёнка: Королькова Евдокия Васильева

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королькова Евдокия Максимова

Смерть
До 1890
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