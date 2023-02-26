Корольков Лукьян Михайлов
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Дата рождения1827
Дата смертиДо 1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Корольков Михаил Стефанов
Мать: Королькова Анна Иванова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
26.10.1847
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1857
Дочь: Анисья Лукьянова
Мать ребёнка: Королькова Евдокия Максимова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1862
Дочь: Евдокия Лукьянова
Мать ребёнка: Королькова Евдокия Васильева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1865
Дочь: Мавра Лукьянова
Мать ребёнка: Королькова Евдокия Васильева
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
27.07.1874
Сын: Корольков Антоний Лукьянов
Мать ребёнка: Королькова Евдокия Васильева
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1890