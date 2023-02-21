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Буторин Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Глазкова (Лягушина)

Дата рождения

1722

Дата смерти

28.02.1794

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Буторин Дмитрий Спиридонович

Мать: не указана

Глазкова (Лягушина)
Рождение ребёнка
20.10.1762

Сын: Буторин Артемий Алексеевич

Мать ребёнка: Буторина Евдокия Фирсовна

Глазкова (Лягушина)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буторина Евдокия Фирсовна

Смерть
28.02.1794
Глазкова (Лягушина)
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