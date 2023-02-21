Буторин Алексей Дмитриевич
Место рожденияГлазкова (Лягушина)
Дата рождения1722
Дата смерти28.02.1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Буторин Дмитрий Спиридонович
Мать: не указана
Глазкова (Лягушина)
Рождение ребёнка
20.10.1762
Сын: Буторин Артемий Алексеевич
Мать ребёнка: Буторина Евдокия Фирсовна
Глазкова (Лягушина)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1794
Глазкова (Лягушина)