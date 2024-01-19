Благинин Михаил Ефимов
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Благинин Ефим Федоров
Мать: Благинина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Благинина Настасья Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Благинина Авдотья Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Благинина Марья Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно