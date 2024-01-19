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Благинин Михаил Ефимов

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Благинин Ефим Федоров

Мать: Благинина Анна Иванова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Благинин Иван Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Благинина Настасья Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Благинин Борис Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Благинина Авдотья Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Благинин Яков Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Благинина Марья Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Благинин Сергей Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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