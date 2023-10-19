Сильницкая (Сильницкая) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно