Сильницкая (Сильницкая) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сильницкая (Сильницкая) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Сильницкий Александр Диомидович

Мать: Сильницкая Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Работа или профессия
Неизвестно
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