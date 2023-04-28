Чинцов Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.10.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1868
Рождение ребёнка
26.09.1901
Дочь: Шульц Ефросинья Павловна
Мать ребёнка: Чинцова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1913
Дочь: Валентина Павловна
Мать ребёнка: Чинцова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чинцова Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно