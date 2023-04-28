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Чинцов Павел Николаевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.10.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1868

Отец: Чинцов Николай Захарович

Мать: Чинцова Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.09.1901

Дочь: Шульц Ефросинья Павловна

Мать ребёнка: Чинцова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1913

Дочь: Валентина Павловна

Мать ребёнка: Чинцова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чинцова Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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