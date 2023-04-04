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Сабашников Серафим Филиппович
Сабашников Серафим Филиппович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1802
Дата смерти
После 1830
Пол
Мужской
Отец
Сабашников Филипп
После 1710 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец:
Сабашников Филипп
Мать: не указана
Смерть
После 1830
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