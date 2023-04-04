Сабашников Серафим Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабашников Серафим Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1830

Пол

Мужской

Отец

После 1710 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Сабашников Филипп

Мать: не указана

Смерть
После 1830
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