Сабашников Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сабашников Никита
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Сабашников Михаил Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Сабашников Серафим Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно