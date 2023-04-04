Сабашников Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабашников Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1785 г.р.
Около 1800 г.р.
1802 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
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Место
Комментарий
Рождение
После 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Сабашников Никита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Сабашников Михаил Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Сабашников Серафим Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно