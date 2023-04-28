Подхомутова (Боброва) Афина сия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подхомутова (Боброва) Афина сия Ивановна

Место рождения

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1835 г.р.

Муж

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Боброва Елизавета Васильевна

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
23.01.1881 ст.

Муж: Подхомутов Василий Алексеевич

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Поручителями по жениху были: Турундаевской волости крестьяне: деревни Головина Петр Иванович Полянский и деревни Ярилова Иван Григорьевич Воробьев, по невесте: Турундаевской волости крестьянские дети ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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