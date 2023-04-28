Подхомутова (Боброва) Афина сия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
23.01.1881 ст.
Поручителями по жениху были: Турундаевской волости крестьяне: деревни Головина Петр Иванович Полянский и деревни Ярилова Иван Григорьевич Воробьев, по невесте: Турундаевской волости крестьянские дети ... Показать все
Смерть
Неизвестно